أبل تعلن عن إطلاق أيفون 15 فى 12 سبتمبر.. القصة فى 14 نقطة

يعد إطلاق آيفون أكبر حدث سنوي لشركة آبل وينتظره الناس بفارغ الصبر كل عام، حيث سيتم الكشف هذا العام عن تشكيلة آيفون 15، ومنذ أشهر كانت هناك تكهنات مختلفة حول الهواتف القادمة، بدءًا من كل طراز يحصل على نوتش جزيرة ديناميكي وحتى الشحن من النوع C الذي طال انتظاره، هناك العديد من الميزات التي يثير اهتمام الناس ومؤخرًا أعلنت شركة آبل رسميًا عن تاريخ حدث الإطلاق – 12 سبتمبر.

إليك كل ما تريد معرفته عن حدث إطلاق آيفون 15 القادم في 14 نقطة:

- سيتم عقد حدث إطلاق آيفون 15 في 12 سبتمبر، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يمكنكم مشاهدة الحدث على قناة آبل الرسمية على يوتيوب.



- بصرف النظر عن أجهزة آيفون، قد تطلق آبل أيضًا Apple Watch Series 9 وقد نتمكن أيضًا من رؤية إصدار محدث من Apple Watch Urtla، كذلك قد تطلق شركة آبل أيضًا جهازًا جديدًا مزودًا بمعالج M3.



- كشف تقرير حديث لبلومبرج أن إنتاج آيفون 15 سيبدأ في ولاية تاميل نادو بالهند قريبًا، و يستعد مصنع مجموعة فوكسيكون لتصنيع السلسلة الجديدة من أجهزة آيفون.



- أضاف التقرير أن المصنع الهندي يهدف إلى تسليم الأجهزة بعد أسابيع فقط من بدء الشحن من مصانع مثل الصين.



- أخبر أشخاص مطلعون على الأمر أن الشركة تحاول زيادة حجم أجهزة آيفون القادمة من الهند.



- سيبدأ الموردون الآخرون في الهند، شركة Pegatron Corp، ومصنع Wistron Corp الذي استحوذت عليه مجموعة Tata Group، في إنتاج آيفون 15 في الهند قريبًا.



- ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات عبر الإنترنت حول أجهزة آيفون القادمة، ومن المتوقع أن تجري شركة آبل بعض التغييرات الكبيرة مع الهواتف الجديدة.



- يشاع أن جميع طرازات آيفون 15 تتمتع بتصميم Dynamic Island Notch في الوقت الحالي، لا تعد نوتش Dynamic Island سوى جزء من طرازات iPhone 14 Pro.



- بالإضافة إلى ذلك، قد تأتي أجهزة آيفون الجديدة أيضًا مزودة بدعم شحن USB Type C، وهو الأول من نوعه لشركة آبل.



- ذكرت التقارير أيضًا أن كاميرا آيفون 15 ستتلقى أيضًا بعض الترقيات الرئيسية وقد يشهد أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة تحسنًا هائلاً.



- ذكرت بعض التقارير أيضًا أن آيفون 15، وحتى iPhone 15 Plus، سيأتيان مزودًا بمستشعر كاميرا أساسي بدقة 48 ميجابكسل. يحتوي iPhone 14 على نظام كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل. لذلك، نسبيًا، سيقدم iPhone 15 ترقيات كبيرة للكاميرا.



- يُشاع أن آيفون 15 سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A17 Bionic، والتي ستكون ترقية هائلة على آيفون 14.



- أشارت التسريبات إلى أن سعر طرازات iPhone 15 Pro قد يكون أعلى بكثير هذا العام.



- قد يتوفر الإصداران القياسي والبلس من الهاتف بالأسعار القديمة.