وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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31 آب / أغسطس 2023 08:18
غزة – وكالة الرأي
نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
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