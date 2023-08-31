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متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

31 آب / أغسطس 2023 08:18

أرشيف
أرشيف

غزة  – وكالة الرأي

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

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