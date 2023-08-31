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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

31 آب / أغسطس 2023 08:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة  – وكالة الرأي:  

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بمدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة الزبابدة في جنين، وهم: مالك سميح الشرقاوي، فواز فوزي الشرقاوي، ليث الشرقاوي، نديم الشرقاوي، عرين الشرقاوي، عاطف عباس، محمود أبو خرج.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسيرين المحررين علاء الأعرج، وعمر الشخشير من نابلس، والشاب محمد النداف من كفر دان بعد اقتحام البلدة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال هيثم حبوب من بيتونيا، وعبد الغني معطان، وعبد الجبار توابيت من برقا.

وفي الخليل، اعتقلت القوات ضرار الفاخوري، والمحررين مهند أبو ملش وبراء غزال، ومن أريحا ياسر أبو عمرة، ويوسف الرشق من القدس.

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