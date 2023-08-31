تعرف على أسباب وأعراض انسداد المجرى الهوائي

انسداد المجرى الهوائي هو انسداد في أي جزء من أجزاء مجرى الهواء، ومجرى الهواء هو نظام معقد من الأنابيب التي تنقل الهواء المستنشَق من الأنف والفم إلى الرئتين، وقد يمنع الانسداد الجزئي أو الكلي دخول الهواء إلى الرئتين.

وحسب ما ذكره موقع healthline، تعد بعض حالات انسداد المجرى الهوائي خفيفةً، في حين أن بعضها الآخر يعد حالات طارئة تهدد الحياة، وتتطلب رعاية طبية فورية.

حالات انسداد المجرى الهوائي

تصنف حالات انسداد المجرى الهوائي بناءً على مكان حدوث الانسداد ومقداره:

-تحدث انسدادات الجزء العلوي من مجرى الهواء في المنطقة الممتدة من الأنف والفم إلى الحنجرة (الجزء المسئول عن الصوت).

-تحدث انسدادات الجزء السفلي من مجرى الهواء في المنطقة الممتدة بين الحنجرة والممرات الضيقة للرئتين.

-تسمح انسدادات مجرى الهواء الجزئية بمرور بعض الهواء، إذ لا يزال بالإمكان التنفس على الرغم من وجود انسداد جزئي في مجرى الهواء، ولكنه صعب.

-لا تسمح انسدادات مجرى الهواء الكاملة بمرور أي هواء، إذ لا يمكن التنفس في حال وجود انسداد كامل في مجرى الهواء.

-انسداد مجرى الهواء الحاد، مثل الاختناق نتيجة وجود جسم غريب.

-يحدث انسداد مجرى الهواء المزمن بطريقتين: الانسداد الذي يستغرق وقتًا طويلًا للتطور أو الانسداد الذي يستمر لفترة طويلة.

ما الذي يسبب انسداد المجرى الهوائي؟



غالبًا ما يصور انسداد المجرى الهوائي على أنه شخص يختنق بقطعة من الطعام، لكن هذه الحالة هي إحدى الحالات العديدة التي قد تسبب انسداد المجرى الهوائي، وتشمل الأسباب الأخرى ما يأتي:

-استنشاق أو ابتلاع جسم غريب.

-استقرار جسم صغير في الأنف أو الفم.

-رد فعل تحسسي.

-أذية في مجرى الهواء نتيجة التعرض لحادث.

- مشكلات في الحبال الصوتية.

-استنشاق كمية كبيرة من الدخان الناتج عن الحريق.

-التهابات فيروسية.

-التهابات بكتيرية.

-مرضًا تنفسيًا يسبب التهاب مجرى الهواء العلوي (خناق).

- تورم اللسان أو التهاب المزمار.

-خراجات في الحلق أو اللوزتين.

- انهيار جدار القصبة الهوائية (تليّن الرغامى).

-الربو.

-التهاب الشعب الهوائية المزمن.

-انتفاخ الرئة.

-التليف الكيسي.

-مرض الانسداد الرئوي المزمن.

مَن الأشخاص المعرضون لخطر انسداد المجرى الهوائي؟



الأطفال أكثر عرضةً من البالغين لانسداد مجرى الهواء الناتج عن أجسام غريبة؛ لأنهم يمتلكون مجاري هوائية أصغر، وقد تلتصق الألعاب والأشياء الصغيرة الأخرى في أنوفهم وأفواههم، إضافة إلى ذلك قد لا يمضغون الطعام جيدًا قبل البلع.





تشمل عوامل الخطورة الأخرى لانسداد مجرى الهواء ما يأتي:



- الحساسية الشديدة من لسعات الحشرات، مثل تلك الناتجة عن النحل أو الأطعمة مثل الفول السوداني.

-التشوهات الهيكلية أو الأمراض الموروثة التي قد تسبب مشكلات في مجرى الهواء.

التدخين.

-الاضطرابات العصبية والعضلية، وغيرها من الحالات التي تجعل الناس يواجهون صعوبةً في ابتلاع الطعام على نحو صحيح.

تعتمد علامات انسداد المجرى الهوائي وأعراضه على العامل المسبب وعلى موقع الانسداد، وتشمل العلامات والأعراض التي

قد تظهر ما يأتي:

-الانفعال.

-الزرقة (بشرة زرقاء اللون).

- الارتباك.

-التغييرات في معدلات التنفس، سواء أكان التنفس سريعًا أم ضحلًا.

-صعوبة في التنفس أو عدم التنفس.

-لهثًا من أجل الحصول على الهواء.

-الذعر.

-انخفاض أصوات التنفس في الرئتين.

-توقف القلب والجهاز التنفسي.

- فقدان الوعي.