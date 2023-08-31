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استشهاد مقاوم إثر انفجار داخلي جنوب نابلس

31 آب / أغسطس 2023 08:34

الشهيد القني
الشهيد القني

نابلس – وكالة الرأي:  

استشهد المقاوم عايد عادل القني، مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار داخلي في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن المقاومة القني استشهد أثناء انفجار عبوة ناسفة داخل منزل في القرية.

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