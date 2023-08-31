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"السياحة" تمنح تسهيلات لذوي الإعاقة بالقطاع السياحي والأثري

31 آب / أغسطس 2023 08:42

قصر الباشا بمدينة غزة
قصر الباشا بمدينة غزة

غزةوكالة الرأي:  

أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة، اليوم الخميس، عن منح تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص القطاع السياحي والأثري.

وبين وكيل الوزارة د. محمد خلة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، أن التسهيلات شملت إعفاء دخول الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع المناطق الأثرية، وتخفيض رسوم ترخيص المنشآت السياحية الخاصة بهم بنسبة 50%.

وقال خلة: "إن مراعاة ذوي الإعاقة والاهتمام بهم ليس واجب الوزارة وحسب ولكنه واجب المجتمع بأفراده ومؤسساته ما يعزز دورهم في بناء الوطن وزيادة تلاحمهم وترابطهم بمجموعه دون شعور بنقص أو قصور".

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تبذل جهودها في التخفيف على أصحاب المنشآت السياحية، وإدامة اللقاءات بهم، وحماية المواقع الأثرية والإشراف عليها للقيام برسالة النهوض بالقطاع السياحي والتوعية بالإرث التاريخي والحفاظ عليه.

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