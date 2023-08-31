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"الصحة" تفتتح مركز صحي شهداء الزيتون بعد إعادة ترميمه

31 آب / أغسطس 2023 09:55

مركز صحي شهداء الزيتون
مركز صحي شهداء الزيتون

غزةوكالة الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن إعادة افتتاح مركز صحي شهداء الزيتون أمام المواطنين لتقديم خدماته الصحية بعد انتهاء أعمال ترميمه. 

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية د. موسى عابد، بأن المركز يقدم عدة خدمات صحية متنوعة منها طب الأسرة، وصحة الأم والطفل، وصحة الفم والأسنان، والمختبر، والصيدلة، وخدمة الطوارئ، وخدمة فحص السمع للمواليد.

وقال عابد، إنه تم إعادة افتتاح المركز ومتابعة تقديم الخدمات الصحية بعد ترميمه بالتعاون مع اليونيسيف، MSF –Spain، بما يضمن تقديم خدمة صحية ذات جودة لأهالي الزيتون الكرام.

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