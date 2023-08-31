وكيل الأشغال يلتقي رئيس اتحاد المقاولين بغزة

غزة – وكالة الرأي

التقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. م جواد الأغا، برئيس اتحاد المقاولين المنتخب بغزة م. سهيل السقا، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.

بدوره، هنأ الأغا، رئيس الاتحاد بانتخابه كـرئيس اتحاد المقاولين لفرع قطاع غزة، وحث الأول على ضرورة التنسيق المستمر بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.

وأعرب الأغا، عن تقديره للدور الهام الذي يلعبه اتحاد المقاولين الفلسطينيين في خدمة الاتحاد وشركات المقاولين.

وأكد الطرفان، إلى ضرورة اعتماد المقاول المصنف في رخص البناء لما فيه من تنظيم للمهنة ورفع المستوى الفني للأعمال المنفذة.