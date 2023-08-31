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تربية الوسطى تتفقد معرض اختتام الأندية الصيفية STEM

31 آب / أغسطس 2023 10:27

تربية الوسطى تتفقد معرض اختتام الأندية الصيفية STEM
تربية الوسطى تتفقد معرض اختتام الأندية الصيفية STEM

الوسطى – وكالة الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى معرض اختتام الأندية الصيفية STEM ضم الوفد كل من مدير الدائرة الفنية أ. خالد ماضي ورئيس قسم الإشراف أ. عبد الرحيم يونس ورئيس قسم التقنيات د. أحمد أبو سويرح ورئيس قسم اللوازم أ. علاء العطار ورئيس قسم الحاسوب أ. صالح العزب ومديرة مدرسة خولة بنت الأزور أ. حنان مسلم ومدير مدرسة عبد الكريم العكلوك الأساسية أ. إسماعيل أبو العجين وعدد من المشرفين التربويين، وذلك بمدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات.

وضم المعرض مشاريع من إنتاج الطلبة المشاركين في أندية STEM .

مدير الدائرة الفنية أبدى إعجابه خلال الجولة بالمشاريع المعروضة والتي اعتمدت على دمج التكنولوجيا بالعلوم والرياضيات والهندسة.

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