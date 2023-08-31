الصحة: القوى البشرية تفتتح دورة تدريبية حول مناهج البحث الصحي

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، دورة تدريبية بعنوان مناهج البحث الصحي والتحليل الاحصائي والتي استهدفت الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني.

وخلال كلمته الافتتاحية بالدورة أكد مدير دائرة التدريب ا.رأفت محيسن، على أن هذا البرنامج التدريبي أحد البرامج النوعية والهامة التي تقدمها الإدارة بهدف تعزيز ثقافة البحث الصحي وتطوير قدرات الأطباء وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإجراء البحوث الصحية، وهي ضمن متطلبات برنامج البورد.

وقدم محيسن شكره لمدرب الدورة اخصائي البحث الصحي د.محمد زمو واستشاري النساء والتوليد على جهوده الحثيثة وتعاونه من أجل تقديم الدورة، داعياً المتدربين إلى الالتزام بالدورة لتحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي.



ويشارك في للتدريب نخبة من المدربين وخبراء البحث الصحي والتحليل الاحصائي، حيث تمتد الدورة 6 لقاءات بنظام اليوم الكامل بواقع 24 ساعة تدريبية تتناول عدد من المحاور الأساسية أبرزها أساسيات ومنهجيات البحث الصحي ومهارات البحث واستخدام المكتبات ومواقع البحث الدولية ومهارات التحليل الاحصائي.