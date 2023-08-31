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في لقاءين منفصلين..

الصحة: طب الطوارئ يبحث مع الصليب الأحمر ومؤسسة MSF تحسين العمل

31 آب / أغسطس 2023 10:57

الصحة: طب الطوارئ يبحث مع الصليب الأحمر ومؤسسة MSF تحسين العمل
الصحة: طب الطوارئ يبحث مع الصليب الأحمر ومؤسسة MSF تحسين العمل

غزة- وكالة الرأي:

استعرض د.محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات، أهم البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الصليب الأحمر.

جاء ذلك ، خلال لقائه بمسئولة الطوارئ التي تسلمت مهمتها الجديدة بدلا من خبير الطوارئ فيجي ماراباكا.

وناقش د.العطار أهم المشاريع التي لازالت قيد التنفيذ، معربا عن استعداد الإدارة العامة للمستشفيات وطب الطوارئ تحديدا لتقديم كامل الدعم لمسئولة الطوارئ الأستاذة رشا و تسهيل مهمتها خلال عملها في الفترة المقبلة، بما يعود بالأثر الكبير على تحسين و تجويد الخدمات الصحية داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وفى سياق منفصل، تابع د.العطار مع فريق عمل طب الطوارئ من مؤسسة MSF   بلجيكا المرحلة الأولى من مراحل التدريب ضمن برنامج بناء القدرات في قسم الطوارئ بمستشفى الأندونيسى، معتبرا أن هذا اللقاء يأتي فى سياق تقييم المرحلة الأولى واستعراض آليات تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

كما وناقش د.العطار الرؤية العامة للتنفيذ وعرض الإشكاليات والوقوف عليها ومعالجتها بما يساهم في تطوير الخدمة.
وتم التوافق على عقد لقاءات دورية بين دائرة الإدارة العامة للمستشفيات وإدارة مستشفى الاندونيسى ومؤسسةMSF    بلجيكا لمناقشة تنفيذ البرنامج المتفق عليه.
 

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