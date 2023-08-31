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المجلس الأعلى للرياضة يعلن البدء بمشاريع رياضية بقيمة 2 مليون دولار

31 آب / أغسطس 2023 11:11

غزةوكالة الرأي:  

أعلن الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، أن انطلاق العمل في مشاريع تطوير البنية التحتية الرياضية لصالح أندية محافظات غزة، تمثل دفعة قوية للنهوض بالرياضة الفلسطينية، وتأكيد على أن المؤسسات المانحة لديها ثقة كبيرة بالمنظومة الرياضية التي نجحت في كسب احترام الجميع بتماسكها وإنجازاتها.

وأوضح هنية أن المشاريع التي تبلغ قيمتها مليونا دولار، ستتوج الجهد الكبير الذي بذل على مدار السنوات العشر الماضية من النهضة في تطوير الملاعب والصالات والمرافق في محافظات غزة، وستدفع المزيد من الأندية والمؤسسات الرياضية للاستفادة من هذه المشاريع وتطوير مرافقها لاحتضان اللاعبين في كافة الألعاب.

يذكر أن بنك التنمية الألماني KFW منح الموافقة على تمويل مشاريع لعدة أندية بإشراف UNDP، بينما انطلق العمل هذا الأسبوع في إنشاء صالة نادي النصر العربي، بالإضافة لناديي اتحاد شباب دير البلح واتحاد خانيونس، كما بدء العمل في إنشاء الصالة المغطاة بنادي خدمات المغازي، من خلال جهود الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي نجحت في توفير التمويل من خلال UNDP.

بينما سينطلق العمل خلال الفترة القريبة القادمة في مشروع الصالة المغطاة بنادي شباب الزوايدة، وكذلك فرش أرضية استاد فلسطين الرياضي بالعشب الصناعي، بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية والمالية والتجهيزات الفنية للمشروع الذي تبلغ قيمته نصف مليون دولار.

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