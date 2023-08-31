لجنة التفتيش على السجون بالعدل و التوجيه السياسي يبحثان إعادة تأهيل النزلاء

غزة- وكالة الرأي

ناقشت لجنة التفتيش على السجون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أهم البرامج التي تقدمها الهيئة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف التابعة لمراكز الشرطة، وللأحداث داخل مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس اللجنة أ. فادي عبد الباري برفقة وفد اللجنة وكان بالاستقبال رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي د. محمد الجريسي.

وبحثت اللجنة مع رئيس الهيئة تعزيز التعاون المشترك ما بين وزارة العدل وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي، ومناقشة أهم البرامج السياسية والمعنوية والدينية المقدمة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة لأهم الإشكاليات التي تواجه الهيئة لتوفير البرامج للنزلاء داخل مراكز التوقيف التابعة لمراكز الشرطة، ومؤسسة الربيع.

وخلص المجتمعون للاتفاق على أهم البرامج السياسية والمعنوية المقدمة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الارشاد الديني والاجتماعي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال العمل على منح النزلاء الذين يجتازون دورات تدريبية ودينية على مكافئات تشجيعية، والعمل على إضافة عضو من وزارة العدل للجنة العليا لإصلاح وتأهيل النزلاء.

كما تم الاتفاق على العمل على تنسيق العلاقة مع مدير مؤسسة الربيع للرعاية الاحداث، وتحديد ميعاد للعمل على توفير برامج خاصة تعنى بالأحداث من الناحية الدينية والثقافية والاجتماعية.

وتتشكل لجنة التفتيش على السجون من كل من أ. فادي عبد الباري رئيساً وعضوية كل من أ. عبد الله الدخاخني، أ. عبد الله الوحيدي، وأ. حمزة شويدح وأ. آية عقل وأ. رشا العمصي.