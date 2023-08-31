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سعياً منها للارتقاء بكادرها الإرشادي

السياحة تشارك في برنامج تدريبي لتنشيط السياحة المحلية

31 آب / أغسطس 2023 11:32

السياحة تشارك في برنامج تدريبي لتنشيط السياحة المحلية
السياحة تشارك في برنامج تدريبي لتنشيط السياحة المحلية

غزة- وكالة الرأي:

شاركت وزارة السياحة والآثار في البرنامج التدريبي الموسع الذي تنفذه مؤسسة الإغاثة الأولية انتقال تحت عنوان " تعزيز السياحة الداخلية" للارتقاء بالقطاع السياحي والكادر العامل فيه في قطاع غزة.

وأكد طاقم الوزارة المكون من عدد ٍ من المرشدين بأن التدريب زاد من حصيلتهم المعرفية، ووسع من مداركهم تجاه القطاع السياحي خاصة مع ارتباط الدورة بالمنظور العالمي للسياحة بما يستلهم من تجارب ذلك في خدمة القطاع السياحي المحلي.

ويتناول التدريب التعريف بالمرشد السياحي والصفات التي يجب أن يتحلى بها والمهام الموكلة به وأساليب الترويج للسياحة الداخلية وعدداً من الموضوعات الهامة الخاصة بالسياحة في فلسطين.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت اختتمت دورة لكادر الضبطية القضائية فيها بالشراكة مع النيابة العامة، فيما بعد هذا البرنامج المختص بالإرشاد السياحي الثاني خلال هذا الشهر للارتقاء بكادر الوزارة بشكل عام.

السياحة تشارك في برنامج تدريبي لتنشيط السياحة المحلية 372920324_264616743102958_3455899304225920728_n 372977341_264616719769627_8951497295696120287_n
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