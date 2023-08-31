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المالية تجدد اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء للاستفادة من المستحقات

31 آب / أغسطس 2023 11:34

المالية تجدد اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء للاستفادة من المستحقات
المالية تجدد اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء للاستفادة من المستحقات

غزة- وكالة الرأي:

جددت وزارة المالية مذكرة التفاهم والتعاون مع جامعة الإسراء والتي تفتح المجال للموظفين وذويهم للاستفادة من تسديد جزء من الرسوم الدراسية من المستحقات.

وحضر برتوكول التوقيع مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام أ.عمرو الراعي ومسؤول ملف المؤسسات التعليمية أ.رولا سلمي بالوزارة، اضافة لنائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. أحمد الحساينة، ولفيف من الشخصيات الأكاديمية بالجامعة.

وبينت سلمي أن تجديد مذكرة التفاهم جاءت لتساهم في التخفيف عن الموظفين وذويهم من طلاب الجامعة، مشيرةً إلى حرص وزارة المالية على دعم المسيرة التعليمية من خلال التعاون بملف مقاصة الجامعات.

وأوضحت سلمي أن تجديد الاتفاقية يشمل امتيازات وتسهيلات خاصة بطلبة الدراسات العليا "الماجستير" من الموظفين الحكوميين أو أحد ذويهم التاليين( ابن. ابنة.زوج. زوجة)  بنسبة إعفاء (20٪) من رسوم ساعات المساقات الدراسية النظرية بنحو (30) ساعة معتمدة.

وأضافت سلمي أن الموظف نفسه وذويه (أب، أم، زوج ,زوجة، ابن، ابنة، أخ، أخت) يمكنهم الاستفادة من هذه الاتفاقية من خلال تسديد جزء من رسومهم الجامعية المستحقة عليهم.

وثمن الحساينة دور وزارة المالية في دعم المسيرة التعليمية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين الجامعة والوزارة في التخفيف عن الطلبة من الموظفين وذويهم.

وبعد توقيع الاتفاقية، تجول وفد وزارة المالية في كليات ومختبرات الجامعة، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون، مشيداً بالنظام الأكاديمي والإداري داخل حرم الجامعة.

الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية وغيرها تم ابرامها مع الجامعات والكليات في قطاع غزة، وتأتي ضمن مساعي وزارة المالية في تطوير التواصل مع المؤسسات التعليمية بما يخدم شريحة الموظفين وذويهم.

2d83edf4-adbd-4e7f-a1dd-36704f31fb13 b3fb0426-cc9f-446f-8b70-a0aa8a2be985 المالية تجدد اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء للاستفادة من المستحقات
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