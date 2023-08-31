الغصين يتفقد تدريبات كتابة المحتوى ضمن مشروع We Start

غزة – وكالة الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم الخميس، سير العمل في التدريبات الخاصة بمشروع We Start، لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد.

وشارك في الجولة التفقدية، التي استهدفت متدربي كتابة المحتوى، وكيل وزارة العمل، يرافقه رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ورئيس قسم العمل عن بعد أ. منال قاسم، ورئيس قسم المشاريع الصغيرة أ. إسلام اليازوري.

وأكد الغصين حرص وزارة العمل على تعزيز التوجه نحو العمل عن بعد، بهدف إيجاد فرص عمل أمام الخريجين، في ظل تزايد أعداد البطالة بقطاع غزة.

وأعلن الغصين عن انطلاق مشروع We Start 2، خلال الفترة المقبلة، لضمان استفادة أكبر عدد من الخريجين والخريجين، ودخولهم سوق العمل عن بعد.

ودعا وكيل وزارة العمل الملتحقين بالمشروع إلى الاجتهاد، والحرص على الاطلاع على جميع جوانب المشروع، ووضع خطة عمل تضمن لهم تحقيق أكبر استفادة من المشروع.

واستمع الغصين إلى آراء المتدربين والمتدربات حول المشروع، واعدا بأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار خلال تنفيذ المشروع المقبل، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في سوق العمل عن بعد.

وتترأس وزارة العمل المجلس الوطني لتعزيز العمل عن بعد، حيث تحرص على دمج الخريجين في سوق العمل الحر، والتخفيف من نسبة البطالة في قطاع غزة.