وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم حفل إشهار كتاب ورواية لأسيرين في سجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش وحماية العمل تنفذ لقاءً توعوياً لِعمال "مترو ماركت" وكالة الرأي الفلسطينية "بحر": ندعو لبناء جبهة برلمانية موحدة لنصرة الأقصى وتجريم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" للرأي: إطلاق حملة تفتيشية كبرى على المنشآت بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بغزة تُنـهي عدداً من الخلافات المالية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد تدريبات كتابة المحتوى ضمن مشروع We Start وكالة الرأي الفلسطينية المالية تجدد اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء للاستفادة من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشارك في برنامج تدريبي لتنشيط السياحة المحلية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه والدفاع المدني يغلقان بئر مياه مهجور بجباليا
أخبار » الأخبار الحكومية

الغصين يتفقد تدريبات كتابة المحتوى ضمن مشروع We Start

31 آب / أغسطس 2023 11:48

الغصين يتفقد تدريبات كتابة المحتوى ضمن مشروع We Start
الغصين يتفقد تدريبات كتابة المحتوى ضمن مشروع We Start

غزةوكالة الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم الخميس، سير العمل في التدريبات الخاصة بمشروع We Start، لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد.

وشارك في الجولة التفقدية، التي استهدفت متدربي كتابة المحتوى، وكيل وزارة العمل، يرافقه رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ورئيس قسم العمل عن بعد أ. منال قاسم، ورئيس قسم المشاريع الصغيرة أ. إسلام اليازوري.

وأكد الغصين حرص وزارة العمل على تعزيز التوجه نحو العمل عن بعد، بهدف إيجاد فرص عمل أمام الخريجين، في ظل تزايد أعداد البطالة بقطاع غزة.

وأعلن الغصين عن انطلاق مشروع We Start 2، خلال الفترة المقبلة، لضمان استفادة أكبر عدد من الخريجين والخريجين، ودخولهم سوق العمل عن بعد.

ودعا وكيل وزارة العمل الملتحقين بالمشروع إلى الاجتهاد، والحرص على الاطلاع على جميع جوانب المشروع، ووضع خطة عمل تضمن لهم تحقيق أكبر استفادة من المشروع.

واستمع الغصين إلى آراء المتدربين والمتدربات حول المشروع، واعدا بأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار خلال تنفيذ المشروع المقبل، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في سوق العمل عن بعد.

وتترأس وزارة العمل المجلس الوطني لتعزيز العمل عن بعد، حيث تحرص على دمج الخريجين في سوق العمل الحر، والتخفيف من نسبة البطالة في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟