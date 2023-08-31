"التعليم" تعلن أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الجدد

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الخميس، أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الجدد للعمل بالمدارس الحكومية.

وقالت الوزارة، إن الدفعة الثانية تشتمل على أسماء 140 معلم ومعلمة.

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