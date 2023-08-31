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"التعليم" تعلن أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الجدد

31 آب / أغسطس 2023 12:00

مقر وزارة التربية والتعليم
مقر وزارة التربية والتعليم

غزةوكالة الرأي:  

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الخميس، أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الجدد للعمل بالمدارس الحكومية.

وقالت الوزارة، إن الدفعة الثانية تشتمل على أسماء 140 معلم ومعلمة.

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