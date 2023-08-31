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للتأكد من شروط وظروف العمل بداخلها

"العمل" للرأي: إطلاق حملة تفتيشية كبرى على المنشآت بغزة

31 آب / أغسطس 2023 12:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةالرأي - بسام العطار: 

تستعد وزارة العمل في غزة، لإطلاق أكبر جولة تستهدف التفتيش على كافة المنشآت الكبرى والتأكد من شروط وظروف العمل، ومتابعة ساعات العمل، والإجازات، والأجور مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح مدير دائرة السلامة والصحة المهنية بالوزارة حسام دخان خلال حديثه لـ "الرأي"، أن الجولة تهدف لزيارة 57 منشأة، تبدأ من محافظة غزة للتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقديم الإصلاحات المهنية المطلوبة للوصول الي بيئة عمل آمنة ولائقة.

وأضاف دخان أنه سيتم متابعة ومراجعة الأنظمة الداخلية للمنشآت وموائمتها مع أحكام قانون العمل الفلسطيني الذي يشترط توفر العديد من الشروط التي يجب على صاحب العمل أن يلتزم بها.

وبين أنه سيتم خلال تلك الجولة تقديم الاستشارات القانونية والفنية شفوياً أو مكتوبة وتوعية وإرشاد طرفي الانتاج بحقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل.

وذكر دخان، أن العمال الذي يعملون في منشآت خاصة من حقهم الحصول أسبوعياً على يوم إجازة مدفوع الثمن، بمعدل ثمان ساعات عمل يومياً، وما يزيد عن ذلك يجب احتسابه ضمن ساعات العمل الإضافية.

وبين أن غالبية العمال داخل المنشآت لا يقدمون أي شكوى رسمية لوزارة العمل، في حال تم انتهاك حقوقهم العمالية، علماً أن هناك العديد من الإشكاليات تم حلها بين العامل وبين صاحب العمل.

وشدد دخان على أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة أصحاب المنشآت الذين يتغلون على الطبقة العاملة، بحسب قانون العمل الفلسطيني، وعمل محاضر وإنذارات يتم إرسالها أيضاً لوزارة الاقتصاد.

أما عن طبيعة الأجور، لفت دخان إلى أن الحد الأدنى من الأجور غير مطبق في قطاع غزة، لكنه أكد أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة متابعة العمل الحكومي وعضوية القطاع الخاص، واتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وخبراء اقتصاديين، للعمل على وضع حد أدنى من الأجور بما يتناسب والوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بحيث تلتزم به كافة القطاعات.

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