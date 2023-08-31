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مؤسسة المواصفات تنهي تدريباً للعاملين بالمختبرات الحكومية

31 آب / أغسطس 2023 12:27

مؤسسة المواصفات تنهي تدريباً للعاملين بالمختبرات الحكومية
مؤسسة المواصفات تنهي تدريباً للعاملين بالمختبرات الحكومية

غزة- وكالة الرأي:

أنهت مؤسسة المواصفات والمقاييس،  دورة تدريبية بعنوان "المتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار والمعايرة" والتي استهدفت  العاملين في مجال المختبرات الحكومية غير الطبية.

وقد صرح م. عماد الحوراني، المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، بأن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج تأهيل المختبرات الحكومية للحصول على الاعتماد وفقًا للمواصفة ISO 17025".

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة المشاركين فيها، مؤكدًا أن مثل هذه الدورات تساهم بشكل كبير في تحسين وتطوير مختبراتنا الحكومية.


وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، كما ووضح أن هذه الدورة تسهم في تعزيز الثقة في الكفاءات التحليلية والاختبارية للمختبرات.
 وأشار إلى أن برنامج تأهيل المختبرات الحكومية التي تنفذه المؤسسة يعتبر فرصة هامة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختبرات المشاركة.

وعبر الحضور المشارك بدوره عن شكرهم وتقديرهم على جهود مؤسسة المواصفات والمقاييس والخبراء الذين قدموا المحاضرات والمحتوى المتخصص في هذه الدورة، وهم المهندس سامر السميري والمهندس عبدالرحمن شحيبر.

والجدير بالذكر إلى أن خمس مختبرات حكومية شاركت في الدورة، وهي مختبر الأغذية والكيمياء ومختبر المعادن الثمينة التابعان لوزارة الاقتصاد، ومختبرات وزارة الزراعة، ومختبر سلطة المياه وجودة البيئة، ومعمل البحث الجنائي، ومختبر الصحة العامة بوزارة الصحة.

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