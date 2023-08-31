تعليم غرب غزة يتفقد العملية التعليمية في مدرسة البسمة الحديثة

غزة- وكالة الرأي:

تفقد مدير التربية والتعليم أ. مازن نور الدين، يرافقه مدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية، العملية التعليمية في مدرسة البسمة الحديثة الخاصة.

وخلال الطابور الصباحي قدم مدير التعليم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وهنأ المدرسة وإدارتها ومعلميها على جهودهم الكبيرة المبذولة خلال العام المنصرم، منوهاً أن جميع مدارس مديرية غرب غزة الحكومية والخاصة هي عنوان للإبداع والتميز وذات جودة عالية في العملية التعليمية.

وأكد أ. مازن نور الدين أن الوزارة والمديرية تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم الخاص ومتابعة كل ما يتعلق بالمدارس الخاصة عن كثب، من خلال النزول للميدان المدرسي للاطمئنان على المدارس وتفقد بدء العام الدراسي من دون عوائق، والعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه جميع المدارس.

وتمنى مدير التعليم التفوق والنجاح لجميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد.

بدورها رحبت مديرة المدرسة أ. ايمان أبو سمرة بوفد المديرية شاكرة لهم حضورهم، مؤكدة أن مدرسة البسمة الحديثة سوف تكون دائما عنوان للتميز والإبداع والتفوق.

وتجول الوفد في مرافق وفصول المدرسة وأبدى إعجابه الشديد بالترتيب والانضباط الذي تتميز بهم المدرسة.