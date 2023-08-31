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أحالت المشتبه بهم الي مكاتب التحقيق

المباحث العامة تُنجز "42" قضية تشهير وذم وتهديد عبر الانترنت

31 آب / أغسطس 2023 12:38

المباحث العامة تُنجز "42" قضية تشهير وذم وتهديد عبر الانترنت
المباحث العامة تُنجز

غزة- وكالة الرأي:

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، "42" قضية تشهير وذم وشتم عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، تمكنت خلالها من الوصول الي المشتبه بهم.

وأوضحت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أنها تابعت عشرات الشكاوى الواردة إليها خلال الأيام الماضية والتي تضمنت "تهديد وتشهير وذم" من خلال حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية، وبالمتابعة الفنية، والبحث والتحري، تم التعرف على من يقف خلف تلك الحسابات والأرقام المجهولة، لافتةً إلى أنه وبعد استدعائهم واستجوابهم، أقروا بما نسب إليهم في محاضر الشكاوى.

ولفتت دائرة الجرائم الإلكترونية، إلى أنها أحالت كافة المشتبه بهم وملفات القضايا، إلى مكاتب التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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