الإدارة العامة للصناعة تنظم جولات ميدانية على منشآت خشبية وبلاستيكية

غزة- وكالة الرأي:

قالت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقمها في قسمي الصناعات التحويلية والمعدنية نظمت جولات ميدانية على منشآت صناعية خشبية وبلاستيكية.

وشملت الجولات 8 منشآت في محافظتي غزة والشمال بهدف متابعة عمل هذه المصانع والتأكد من سلامة خطوط الإنتاج وعملية الإنتاج نفسها.

كما وأكدت الطواقم خلال جولاتها على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية لهذه الصناعات، حرصا على النهوض وتطوير الصناعات.

وتابعت الطواقم خلال الجولات طلبات الترخيص الصناعي الجديدة، وطلبات التجديد للرخص المنتهية.

وفي إطار متابعة الشكاوى تابعت الطواقم شكوى خاصة بالسخانات الشمسية حيث وزيارة عدة منشآت خاصة بتركيبها وتحرير محاضر ضبط بالخصوص.