وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والمحررين تزور عدداً من أهالي أسرى محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يناقش مشروع تسويق الكفاءات مع وزارتي العمل والداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الجمعية التعاونية للنحالين وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للصناعة تنظم جولات ميدانية على منشآت خشبية وبلاستيكية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تسديد رسوم الترخيص المتراكمة على أصحاب المناجر الخشبية بنسبة 100% وكالة الرأي الفلسطينية تصاعد العمليات بالضفة .. تحول إستراتيجي في مواجهة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مزارعو غزة يطالبون برفع الحصار ووقف ممارسات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُنجز "42" قضية تشهير وذم وتهديد عبر الانترنت وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يتفقد العملية التعليمية في مدرسة البسمة الحديثة وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسة المواصفات تنهي تدريباً للعاملين بالمختبرات الحكومية
أخبار » الأخبار الحكومية

الإدارة العامة للصناعة تنظم جولات ميدانية على منشآت خشبية وبلاستيكية

31 آب / أغسطس 2023 02:02

الإدارة العامة للصناعة تنظم جولات ميدانية على منشآت خشبية وبلاستيكية
الإدارة العامة للصناعة تنظم جولات ميدانية على منشآت خشبية وبلاستيكية

غزة- وكالة الرأي:

قالت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقمها في قسمي الصناعات التحويلية والمعدنية نظمت جولات ميدانية على منشآت صناعية خشبية وبلاستيكية.

وشملت الجولات 8 منشآت في محافظتي غزة والشمال بهدف متابعة عمل هذه المصانع والتأكد من سلامة خطوط الإنتاج وعملية الإنتاج نفسها.

كما وأكدت الطواقم خلال جولاتها على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية لهذه الصناعات، حرصا على النهوض وتطوير الصناعات.

وتابعت الطواقم خلال الجولات طلبات الترخيص الصناعي الجديدة، وطلبات التجديد للرخص المنتهية. 

وفي إطار متابعة الشكاوى تابعت الطواقم شكوى خاصة بالسخانات الشمسية حيث وزيارة عدة منشآت خاصة بتركيبها وتحرير محاضر ضبط بالخصوص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟