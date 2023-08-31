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الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الجمعية التعاونية للنحالين

31 آب / أغسطس 2023 02:06

الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الجمعية التعاونية للنحالين
الزراعة تبحث التعاون المشترك مع الجمعية التعاونية للنحالين

غزة- وكالة الرأي:

بحث وكيل وزارة الزراعة  د.أيمن اليازوري مع وفد من أعضاء الجمعية التعاونية للنحالين بقطاع غزة، سبل وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في مكتبه بمدينة غزة.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعي وخدمات المزارعين م.وائل ثابت،وم. عايش الشنطي مدير دائرة الانتاج الحيواني،وعدد من موظفي الارشاد الزراعي.

 من جانبه، رحب اليازوري بأعضاء الجمعية، مقدماً شرحاً وافياً حول دور قسم النحل في دائرة الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة،و التأكيد على أهمية تطوير قطاع النحل وتنظيمه واعطاء الأولية له في المشاريع الزراعية.

وخلال الزيارة تم التأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة ونقلها من خلال البرامج الارشاديةالذى ينفذها القسم وتتضمن أنشطة ارشادية مختلفة، إضافة الى الدورات واللقاء العلمية.

واستمع وكيل الزراعة للمشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على إيجاد أفضل الحلول له.

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