ديوان الموظفين يناقش مشروع تسويق الكفاءات مع وزارتي العمل والداخلية

غزة- وكالة الرأي

عقد ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة، لقاءً مع وزارتي العمل والداخلية بهدف مناقشة مشروع تسويق الكفاءات، بما يضمن تعزيز فرص نجاحه خلال المرحلة المقبلة.

وضم اللقاء م. إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ورسم السياسات في ديوان الموظفين العام، إلى جانب م. حاتم سمور مدير وحدة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، و م. نداء شهوان وم. إيمان الظاظا.

كما وحضر اللقاء، أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل، وأ. صالح صهيون مدير دائرة التشغيل المحلي في الوزارة، إلى جانب أ. أيمن عايش مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية الفلسطينية.

وتطرق الاجتماع إلى منصة تسويق الكفاءات وكيفية العمل على تطويرها بما ينسجم مع متطلبات السوق في العصر الحالي، إلى جانب وضع آليات وطرق تضمن تسويق الأدوار الوظيفية الصادرة عن ديوان الموظفين العام، لدى العديد من جهات التشغيل ومؤسسات القطاع الخاص.

وسيعمل مشروع تسويق الكفاءات على تمكين كافة المؤسسات الفلسطينية العاملة في مختلف القطاعات من الاستفادة المثلى من الأدوار الوظيفية التي يقوم ديوان الموظفين بإعدادها في مختلف التخصصات، بما يضمن تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.



ويحرص ديوان الموظفين العام من خلال هذا المشروع، على المساهمة في تطوير سوق العمل الفلسطيني عبر الاستثمار الأمثل للكفاءات الشابة التي تتواجد في قوائم الأدوار الوظيفية، وتعزيز فرصها بالعمل عبر المؤسسات المختلفة.

و اتفق الحضور على عقد اجتماعات أخرى، خاصة تلك التي تجمع بين ديوان الموظفين ووزارة العمل، لضمان إطلاق منصة تسويق الكفاءات وتعزيز فرص تحقيقها الأهداف المرجوة منها.