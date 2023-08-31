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وزارة الأسرى والمحررين تزور عدداً من أهالي أسرى محافظة الشمال

31 آب / أغسطس 2023 02:09

وزارة الأسرى والمحررين تزور عدداً من أهالي أسرى محافظة الشمال
وزارة الأسرى والمحررين تزور عدداً من أهالي أسرى محافظة الشمال

غزة- وكالة الرأي:

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد اليوم خمسة أسرى من محافظة الشمال، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر و أ. روند الحداد وأ. صلاح المصري.

وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير عبد الحليم ساكب البلبيسي (54) عام، والذي أمضي ما يقارب من 28 عام ومحكوم بالسجن المؤبد وهو متزوج وأب لـ 3 أبناء.
كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير علاء أحمد صلاح (49) عام، والذي أمضي 19 عام ونصف ومحكوم بالسجن المؤبد وهو متزوج وأب لبنتين.
بالإضافة لزيارة ميدانية لوكيلة الأسير مرعي صبح أبو سعيدة (53) عام، والذي أمضي 19 عام في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن المؤبد.
كذلك تم تنفيذ زيارة ميدانية لعائلة الأسير جهاد جراد ابو جراد (21) عام، والذي أمضي ما يقارب العامين في سجون الاحتلال، ومحكوم 3 سنوات و3 شهور.
كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير عبد الكريم محمد ابو حبل (33) عام، والذي أمضي 7 سنوات في السجون النمساوية وهو ومحكوم بالسجن المؤبد وهو متزوج وأب لطفلين.
يذكر بأن تم زيارة (94) من ذوى الأسرى في مختلف محافظات قطاع غزة منذ بداية 2023.

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