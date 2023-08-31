الغصين ينظم جولة تفقدية للمشاريع المستفيدة من صندوق جذور

غزة- وكالة الرأي:

نظم وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لعددٍ من المشاريع المستفيدة من صندوق دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة "جذور".

وشارك في الجولة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ورئيس قسم المشاريع الصغيرة أ. إسلام اليازوري، ورئيس قسم العمل عن بعد أ. منال قاسم.

وتجول الغصين على ٤ مشاريع ممولة من صندوق جذور، حيث تفقد مشروع الشاب محمد علي الخاص بكهرباء السيارات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومشروع الشاب صهيب قاعود المتمثل بمنجرة في مدينة الزهراء وسط القطاع، ومشروع منجرة الشاب هيثم طافش في حي الزيتون بمدينة غزة، ومشروع ورشة كهرباء سيارات للشاب هشام اشتيوي في منطقة التفاح بمدينة غزة.

وأعرب الغصين عن سعادته بالمشاريع التي تم إنشاؤها بتمويل من مشروع جذور، متمنيا التوفيق والنجاح لأصحابها، ومؤكدا تعاون وزارة العمل الكامل معهم من أجل الارتقاء بعملهم، وضمان استمراريتها.

وأشاد وكيل وزارة العمل بالهمة والطموح الذي تحلى به أصحاب المشاريع الصغيرة، داعيا جميع الشباب والخريجين إلى التمسك بطموحاتهم، والعمل على تحقيقها بكل الطرق المتاحة.

وأكد حرص وزارة العمل على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تساهم في توفير فرص عمل للعمال والخريجين، وتضمن حياة كريمة لهم.

واطلع الغصين على العقبات التي واجهها المهنيين خلال مرحلة افتتاح مشاريعهم، واعدا بالتواصل مع جميع الجهات المعنية، وتذليل كافة المعيقات، والمتابعة الدائمة معهم.

يشار إلى أن صندوق دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة "جذور"، مُمول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، ومُخصص للمهنيين الراغبين في افتتاح مشاريع صغيرة، بنظام القرض الحسن، والتقسيط المريح.