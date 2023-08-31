التعليم تبحث التعاون المشترك مع من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

غزة- وكالة الرأي:

استقبل الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التعليم د. محمود مطر وفداً من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية برئاسة تغريد جمعة، وشارك في اللقاء مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية د. خالد أبو فضة، ومدير دائرة الإرشاد والتربية الخاصة أ. أنور أحمد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشروع مقترح حول تحسين البيئة الإرشادية المدرسية.

ورحّب الدكتور مطر بالحضور، مثمناً أنشطة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وتحدث عن خطط وبرامج الوزارة المتنوعة ومنها مجال الإرشاد والتربية الخاصة.

وأعرب عن استعداد الوزارة التعاون مع اتحاد لجان المرأة في تنفيذ برامج تنسجم مع خطة الوزارة وتُحقق الأهداف التعليمية.

من جهتها ثمنّت مدير اتحاد لجان المرأة الفلسطينية جهود وزارة التعليم على صعيد التعليم العام والعالي وأكدت أن الاتحاد يحرص على تنفيذ برامج تخدم القطاع الطلابي.