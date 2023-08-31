أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أكد نادي الأسير، اليوم الخميس، أن 4 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وأوضح النادي في بيان له، أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه منذ (29) يومًا، وهو محتجز في زنازين سجن (النقب).

فيما يواصل المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، إضرابه منذ (29) يومًا في زنازين معتقل (الجلمة).

كما أن المعتقل عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر / أريحا، مضرب عن الطعام منذ (22) يومًا، وهو محتجز في زنازين سجن (ريمون).

أما المعتقل ماهر الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر/جنين، فهو مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام، وهو محتجز في زنازين معتقل (الجلمة)، حيث أعيد مجددا إلى معتقل (الجلمة) بعد نقله إلى (معبار مجدو).