بدران: المقاومة بالضفة تتصاعد وتتسع ولا تراجع مهما كان الثمن

وكالات- وكالة الرأي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران: "إن عمليات المقاومة في الضفة المحتلة تتصاعد عدديا ونوعيا وتتسع جغرافيا، ويزداد عدد خسائر الاحتلال، وبذلك نسير في الاتجاه الصحيح لشعب يعيش تحت الاحتلال".

وأضاف: "إن رسالتنا للعالم كله أنه لا تعايش مع الاحتلال، وهذه المقاومة ستزداد يوما بعد يوم حتى زوال هذا المحتل عن أرضنا".

ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه المقاومة، وتوفير مزيد من الدعم والإسناد للمقاومين في الميدان.

وأكد بدران على أن جولة المواجهة مع الاحتلال في مرحلة حساسة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق الوطني على برنامج المقاومة.

وتابع: "كل سلوك آخر يسير عكس التيار ويقف في وجه الشعب الفلسطيني كله، ومن يصر على محاربة المقاومة فهو الخاسر الأكبر".

وتوجه بدران بالتحية والتقدير للمجاهدين في الصفوف الأولى، وترحم على الشهداء الأكرم منا جميعا، مؤكدًا أن "العهد معهم بأن لا تراجع ولا تردد مهما كانت الأثمان".

وخلال 24 ساعة نفذت 6 عمليات نوعية في الضفة الغربية، قتل فيها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين بمناطق مختلفة.