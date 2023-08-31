قتيلة في حيفا وإصابة خطيرة لطفل في رهط بجريمتي إطلاق نار

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

قُتلت إمرأة في جريمة إطلاق نار ارتكبت، اليوم الخميس، داخل شقة سكنية في مدينة حيفا داخل أراضي الـ48، فيما أصيب طفل بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار منفصلة بمدينة رهط في النقب.

ففي حيفا، ارتُكبت جريمة إطلاق النار داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة حيفا؛ أسفرت عن مقتل نور (تاليا) عفيف ريان (40 عاما) من قرية كفر برا في منطقة المثلث.

وفي رهط، أصيب طفل (7 سنوات) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل تعرض لإطلاق نار في منطقتي الصدر والبطن خلال تواجده خارج المنزل، وقدمت له الإسعافات الأولية، وجرى نقله إلى المستشفى.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 154 قتيلا، بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد الضحايا في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 25 قتيلا.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.