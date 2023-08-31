حماس تزف الشهيد درس وتعِد الاحتلال بمزيد من الأعمال البطولية

غزة- وكالة الرأي:

زفت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد داود درس (41 عامًا)، من بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم بعد تنفيذ عملية دهس بطولية عند حاجز عسكري قرب قرية بيت سيرا، متنقلا بين أكثر من نقطة، موقعا عددا من جنود العدو ومستوطنيه بين قتيل وجريح.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، لنهنئ شعبنا بأكمله بهذه العملية البطولية، ونفاخر بشجاعة الشهيد وبسالته، ونعِد المحتل بمزيد من الأعمال البطولية التي تحطّم هيبة جيشه وتُلجم عربدة مستوطنيه.

وشددت الحركة على أن العدوان الصهيوني المتواصل بحق المسجد الأقصى وهجمات جيش الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة ضد شعبنا ستقابل بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية حتى الحرية والاستقلال.