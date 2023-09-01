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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

01 أيلول / سبتمبر 2023 09:00

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

غزة-وكالة الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 1.9.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
 

اسعار الخضروات اسعار الخضروات
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