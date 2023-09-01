وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 أيلول / سبتمبر 2023 09:00
غزة-وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 1.9.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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