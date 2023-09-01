الاحتلال يقصف منزل المواطن " أبو عرة "بعد محاصرته في طوباس

تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم منزلاً في بلدة عقابا شمال طوباس، بعد أن اقتحمت البلدة مطالبة أحد الشبان بتسليم نفسه.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة في المكان، إضافة إلى تدخل طائرات الاحتلال بقصف المنزل المحاصر والذي يعود للمواطن عبد الرازق أبو عرة.

وخلال الاقتحام أصيب مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما، واستهدفت مركبات الإسعاف بإطلاق النار في البلدة.

ودفع جيش الاحتلال بالمزيد من قواته إلى المنطقة، بعد قصف مدخل المنزل بقذائف صاروخية.