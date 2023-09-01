تكريم 1442 ساردًا من "صفوة الحفاظ 2"

أقيم في مدينة غزة مساء الخميس حفل تكريم 1442 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم سردوا القرآن الكريم على جلسة واحدة منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وشارك آلاف المواطنين في الحفل الذي نظمته "دار القرآن الكريم والسنة" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، وذلك في ملعب اليرموك بمدينة غزة، تحت عنوان "صفوة الحفاظ 2".

وقال رئيس مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة عبد الرحمن الجمل: "نُكرم الحافظين والحافظات الذين سردوا القرآن على جلسة واحدة لنعلي راية القرآن".

وأضاف الجمل "نحن سعداء بانتشار ثقافة سرد القرآن الكريم بجلسة واحدة، فحفظ كتاب الله يرفع من قدر حافظه".

وأردف "لا عائق لأي أحد من حفظ القرآن فهناك الكفيف والمُقعد والطفل حفظه، وسرده غيبا بجلسة واحدة".

وأوصى الجمل حفظة القرآن "بألا يشغلهم أي شيء عن القرآن الكريم، أو يهجروه، وأن يتلونه حق تلاوته".

وفي 15 أغسطس شارك 1471 حافظًا وحافظة للقرآن في فعاليات "صفوة الحفاظ 2" سردوا خلاله المصحف الشريف على جلسة واحدة في مشروع قرآني هو الأضخم على مستوى فلسطين ودول عربية وإسلامية.