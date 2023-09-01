"أجهزة الداخلية" تؤمن مهرجان "صفوة الحفاظ 2" بغزة

أمنت الأجهزة الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء الخميس، مهرجان تكريم المشاركين في مشروع "صفوة الحفاظ 2"، على أرض ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، بحضور شخصيات حكومية ووطنية ومشاركة جماهيرية واسعة.

وشارك في تأمين المهرجان إدارات الشرطة المختصة، وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني، وعدد من الأجهزة والإدارات الأمنية الأخرى ذات العلاقة.

وعملت أجهزة الداخلية على تسهيل وصول المشاركين لمكان إقامة الاحتفال في ملعب اليرموك، وتنظيم حركة السير ومنع الازدحام المروري في محيطه.

يشار أن فعاليات مشروع "صفوة الحفاظ 2" أجريت مؤخراً، بمشاركة 1471 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة، حيث سرد المشاركون القرآن على جلسة واحدة، في جلسات قرآنية فريدة، تنظمها دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.