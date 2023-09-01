وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام واتس آب على نظام ماك وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تنتهي صلاحية السكر؟ وكالة الرأي الفلسطينية مشكلات صحية نتيجة الجلوس لفترات طويلة وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر تناول المضادات الحيوية على صحة الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة فى آخر أيام الميركاتو؟ وكالة الرأي الفلسطينية اليوم .. انطلاق الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية إيقاف لاعبي نماء وشباب جباليا بالدوري وكالة الرأي الفلسطينية تتويج أبطال ماراثون الحرية 2 للمحترفين والهواة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "أجهزة الداخلية" تؤمن مهرجان "صفوة الحفاظ 2" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

"أجهزة الداخلية" تؤمن مهرجان "صفوة الحفاظ 2" بغزة

01 أيلول / سبتمبر 2023 10:23

"أجهزة الداخلية"

أمنت الأجهزة الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء الخميس، مهرجان تكريم المشاركين في مشروع "صفوة الحفاظ 2"، على أرض ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، بحضور شخصيات حكومية ووطنية ومشاركة جماهيرية واسعة.

وشارك في تأمين المهرجان إدارات الشرطة المختصة، وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني، وعدد من الأجهزة والإدارات الأمنية الأخرى ذات العلاقة.

وعملت أجهزة الداخلية على تسهيل وصول المشاركين لمكان إقامة الاحتفال في ملعب اليرموك، وتنظيم حركة السير ومنع الازدحام المروري في محيطه.

يشار أن فعاليات مشروع "صفوة الحفاظ 2" أجريت مؤخراً، بمشاركة 1471 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة، حيث سرد المشاركون القرآن على جلسة واحدة، في جلسات قرآنية فريدة، تنظمها دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟