تتويج أبطال ماراثون الحرية 2 للمحترفين والهواة في قطاع غزة

توج الفائزون في ماراثون الحرية 2 لمسافة 10 كم، الذي نظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى، برعاية المركز الثقافي الماليزي، مساء الخميس في مدينة غزة، وحصل محمود أبو سبيتان على المركز الأول في سباق المحترفين، بينما نال المتسابق باسم النصاصرة المركز الأول في سباق الهواة.

وجرت مراسم التتويج وحفل الختام في استاد فلسطين الرياضي بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد نادر النوري قمر الزمان مدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وشادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي، وتامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى والعديد من الشخصيات الرياضية.

وقدم عبد السلام هنية التهاني لدولة ماليزيا بمناسبة ذكرى الاستقلال ال66، وأشاد بدعم ماليزيا للشعب الفلسطيني، وقال:" الرياضة رسالة شعب يصارع الاحتلال في كل المحافل، اليوم هذا الماراثون الكبير يبعث الأمل لكل شبابنا ونحن اليوم نحتفل بذكرى استقلال ماليزيا ونأمل أن نحتفل بهذه المناسبة العام القادم في القدس".

كما شكر الشرطة والعمليات المركزية في وزارة الداخلية، والإسعاف والطوارئ.

أما محمد نادر النوري قمر الزمان مدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا فحيا الشعب الفلسطيني وأكد أن ماليزيا ستبقى تساند فلسطين في كل المحافل،

وقال قمر الزمان أن استقلال ماليزيا يذكرنا بقصص الأجداد عن الاحتلال وكيف كان قهر المحتل، وأضاف الشباب يصنعون التاريخ بأيديهم وشباب فلسطين وأبناء غزة رغم المعاناة والحصار يقدمون همة عالية ويشاركون في النشاط الرياضي وينافسون في كل البطولات.

وأكد أن هذه العزيمة والإرادة ستصنع التحرير ونيل الحرية مهما طالت المعاناة.

يذكر أن نتائج السباق كانت على النحو التالي:

فئة المحترفين

محمود أبو سبيتان المركز "الأول" وجائزة 1000 دولار

عمرو أبو سعيد "الثاني" 700 دولار

خليل الترابين "الثالث" 500 دولار

محمود الترابين "الرابع"

يوسف أبو سعادة "الخامس"

رامي أبو جراد "السادس"

أحمد أبو كويك "السابع"

محمد عبد العال "الثامن"

أحمد الكرد "التاسع"

خليل عبد العال "العاشر"

فئة " الهواة"

باسم النصاصرة "الأول" 500 دولار

حمدي الرضيع " الثاني" 300 دولار

أمير أبو دية "الثالث" 200 دولار

محمد الرضيع " الرابع"

عبد الله جعيدي " الخامس"

عبد الرحمن أبو جديع " السادس"

فادي الحنجوري "السابع"

يوسف أبو سمرة " الثامن"

مهند المدهون " التاسع"

عمر أبو دية "العاشر"

فئة الفتيات 14 عام فأقل

مرح الحصري "الأول" 200 دولار

أسماء الترابين "الثاني" 100 دولار

ليان الترابين "الثالث" 50 دولار

شهد أبو مراحيل "الرابع"

دانا المصري " الخامس"

هبة الدحدوح "السادس"

سارة صغرة "السابع"

جمانة الترابين "الثامن"

سلمى لولو "التاسع"

نور الدحدوح "العاشر"