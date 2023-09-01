هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة فى آخر أيام الميركاتو؟

يسعى نادى اتحاد جدة السعودى بقوة نحو ضم النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى إلى صفوفه، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات فى أوروبا اليوم الجمعة، فى الوقت الذى يتمسك فيه الريدز بلاعبه المصرى.

ووفقًا للصحفى البريطانى الموثوق بن جاكوبس، فمن المتوقع أن يرفع الاتحاد عرضه من 150 مليون يورو إلى 200 مليون يورو فى آخر أيام سوق الانتقالات، من أجل إقناع الريدز بالموافقة على العرض.

ويراهن الاتحاد على إغراء ليفربول فى اليوم الأخير من الميركاتو، فى الوقت الذى لم يتضح فيه موقف الريدز من العرض الجديد، بعد رفض كل العروض السابقة، والتى كان آخرها 150 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يتحدث الألمانى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول عن موقف محمد صلاح، بعد قليل خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الفريق أمام أستون فيلا، المقررة الأحد المقبل، فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن المفاوض الاتحادى حسم صفقة انتقال النجم المصرى محمد صلاح لنادى الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزى، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء اليوم الجمعة.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول فى صيف 2017 قادما من روما الإيطالى، ويمتد عقده الحالى مع الريدز حتى 2025.

وخاض محمد صلاح 3 مباريات مع ليفربول باالدورى الإنجليزى فى الموسم الحالى، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.