Snapchat تطلق أداة Dreams لتحويل السيلفى الغريب لصور واقعية

تتنوع الفلاتر وأشكالها سواء كانت على شكل حيوان أو شخصية خيالية، لكن Snapchat قد تتعامل الآن بميزة جديدة، مع إطلاق أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإعادة تصور صورك بالكامل، فتحول صور السيلفى الغريبة إلى صور أكثر واقعية.



وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستسمح ميزة " Dreams" بإنشاء صور شخصية ذات طابع خيالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي ببضع ضغطات فقط.



تعد حوريات البحر في أعماق البحار وأفراد العائلة المالكة في عصر النهضة من بين الحزمة الأولية المكونة من ثمانية أحلام مجانية يمكن إنشاؤها، بينما يبدأ البعض الآخر بسعر 0.99 دولارًا.



وسيتم إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي أولاً في أستراليا ونيوزيلندا، قبل أن تصل إلى مستخدمي Snapchat الآخرين في جميع أنحاء العالم في غضون أسبوعين.



قالت منصة Snapchat: "عندما وصلت العدسات في عام 2015، كان مستخدمو Snapchat سعداء عندما قاموا بتحويل مظهرهم من خلال الواقع المعزز، فقد قاموا بتنمية آذان الكلاب، وتغيير لون الشعر في لحظة، ومشاركتها مع أصدقائهم الذين لا يستطيعون الانتظار للرد على هذا النوع من المرح".



وأضافت المنصة، "إن التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي تفتح المزيد من الإمكانيات، بدءًا من اليوم، مع ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Dreams، يمكن لمستخدمي Snapchat إنشاء صور خيالية تتيح لهم تجربة هويات جديدة، سواء كانت حورية البحر في مناظر بحرية عميقة، أو ملكية في عصر النهضة".



وتأتي هذه الميزة التي تركز على الذكاء الاصطناعي بعد أشهر قليلة من إطلاق Snapchat لـ "My AI"، وهو برنامج دردشة تجريبي وودود مصمم ليكون صديقًا شخصيًا لكل مستخدم Snapchat.



يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يدعم الأداة، نوعًا من النماذج التي يمكن استخدامها لإنشاء محتوى جديد مثل الصوت أو النص أو الصور من خلال تعلم بيانات الإدخال.

