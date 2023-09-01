وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام واتس آب على نظام ماك وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تنتهي صلاحية السكر؟ وكالة الرأي الفلسطينية مشكلات صحية نتيجة الجلوس لفترات طويلة وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر تناول المضادات الحيوية على صحة الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة فى آخر أيام الميركاتو؟ وكالة الرأي الفلسطينية اليوم .. انطلاق الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية إيقاف لاعبي نماء وشباب جباليا بالدوري وكالة الرأي الفلسطينية تتويج أبطال ماراثون الحرية 2 للمحترفين والهواة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "أجهزة الداخلية" تؤمن مهرجان "صفوة الحفاظ 2" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

"وزارة الأسرى " تدين قرار تقليص زيارات الأسرى وتحذر من تداعياته

01 أيلول / سبتمبر 2023 11:22

"وزارة الأسرى " تدين قرار تقليص زيارات الأسرى وتحذر من تداعياته

غزة-وكالة الرأي 

أدانت وزارة الأسرى والمحررين قرار المتطرف (بن غفير) بتقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحدة كل 60 يومًا.

 وعدت الوزارة في بيان لها  القرار بالخطوة الخطيرة التى تشكل تجاوزًا جديدًا على حقوق وكرامة الأسرى وذويهم.

و أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يعتبر تحدٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى تصدير أزمات الحكومة الإسرائيلية الفاشية على حساب معاناة الأسرى وأهاليهم، موضحه أن القرار سيفتح مجالًا لمزيد من التوتر داخل السجون وربما خارجها.

وحذرت الوزارة  من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكده أن الحركة الأسيرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، و سنبقى متمسكه بوحدتها ونضالها من أجل إنصاف الأسرى وتحقيق حقوقهم."

و دعت الوزارة المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار وضمان عدم تنفيذ

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟