استشهاد شاب وإصابة آخرين باقتحام عقابا في طوباس

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرون، صباح اليوم الجمعة، عقب فشل قوات الاحتلال باعتقال أحد المطاردين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة عقابا شمال طوباس لأربع ساعات والمتهم بإطلاق النار على حاجز الحمرا قبل شهر تقريبا وإصابة مستوطن بجراح.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس، وقد أصيب الشاب خلال مواجهات اندلعت في البلدة لإشغال الاحتلال عن اعتقال المطارد من كتائب القسام أحمد أبو عرة.

وأعاقت قوات الاحتلال تقدم مركبات الإسعاف لنقل الجرحى، إلا أنها نجحت بعد وقت بالوصول إلى غنام ونقله للمستشفى التركي بمدينة طوباس، وأدخل الجريح لغرفة العمليات، إلا أنه ما لبث أن أعلن عن استشهاده.

وتجري ظهر اليوم مراسم تشييع الشهيد بمسيرة حاشدة إلى مثواه الأخير في بلدة عقابا.