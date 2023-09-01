وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخرين باقتحام عقابا في طوباس وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الأسرى " تدين قرار تقليص زيارات الأسرى وتحذر من تداعياته وكالة الرأي الفلسطينية منصة إنستجرام تستعد لطرح ميزة جديدة لمنافسة تيك توك وكالة الرأي الفلسطينية Snapchat تطلق أداة Dreams لتحويل السيلفى الغريب لصور واقعية وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إجراء مكالمات فيديو جماعية باستخدام واتس آب على نظام ماك وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تنتهي صلاحية السكر؟ وكالة الرأي الفلسطينية مشكلات صحية نتيجة الجلوس لفترات طويلة وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر تناول المضادات الحيوية على صحة الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة فى آخر أيام الميركاتو؟ وكالة الرأي الفلسطينية اليوم .. انطلاق الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

4 شهداء ومقتل (إسرائيلي) وإصابة 28 في 205 أعمال مقاومة بالضفة

01 أيلول / سبتمبر 2023 01:36

أعمال مقاومة بالضفة
أعمال مقاومة بالضفة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل (إسرائيلي) وإصابة 28 آخرين، بينما استشهد 4 فلسطينيين.

وخلال الفترة خلال الفترة ما بين 25-08-2023 حتى 31-08-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 205 أعمال مقاومة، بينها 23 عملية إطلاق نار، وعمليتي دهس وعملية طعن.

وأحصى المركز إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وحطموا 5 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق 9 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ24 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 5 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واندلعت 75 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 54 عملية إلقاء حجارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟