4 شهداء ومقتل (إسرائيلي) وإصابة 28 في 205 أعمال مقاومة بالضفة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل (إسرائيلي) وإصابة 28 آخرين، بينما استشهد 4 فلسطينيين.

وخلال الفترة خلال الفترة ما بين 25-08-2023 حتى 31-08-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 205 أعمال مقاومة، بينها 23 عملية إطلاق نار، وعمليتي دهس وعملية طعن.

وأحصى المركز إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وحطموا 5 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق 9 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ24 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 5 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واندلعت 75 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 54 عملية إلقاء حجارة.