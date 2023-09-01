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45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

01 أيلول / سبتمبر 2023 02:43

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

واكتظت ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين لتكثيف الرباط في المسجد المبارك وحمايته من اعتداءات ومخططات الاحتلال.

 وشدد الشيخ حسين، على ضرورة الحرص من خطر المناهج الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال تمريرها على طلبة القدس، داعياً أولياء الأمور للحذر مما يتعلمه أبناءهم.

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