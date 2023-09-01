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حماس تدين قرار بن غفير بتقليص زيارات عوائل الأسرى

01 أيلول / سبتمبر 2023 05:28

حماس تدين قرار بن غفير بتقليص زيارات عوائل الأسرى
حماس تدين قرار بن غفير بتقليص زيارات عوائل الأسرى

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحا صحفيًا اليوم الجمعة حول قرار وزير الحكومة الصهيونية الإرهابي ايتمار بن غفير، بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، واعتبرت الحركة هذا القرار جريمة جديدة تُظهر سادية الاحتلال والتطرف الذي يمثله وزير الحكومة بن غفير.

ووصفت الحركة الإرهابي بن غفير بأنه محمل بالعُقَد النفسية وساعٍ لإشباع ذاته المنتفخة لإرضاء جمهوره من المتطرفين والفاشيين عبر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين العزّل وحرمانهم من حقوقهم المكفولة دوليًا ووفقًا للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت حركة حماس أن هذا السلوك الفاشي الموجه ضد الأسرى الفلسطينيين لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم ومقاومتهم الحرة. 

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات ستزيد من التصعيد والمقاومة الصلبة، وأن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق حريتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم محاولاته الفاشلة لقمع إرادتهم.

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