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هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بموقفهم الرافض للتطبيع

01 أيلول / سبتمبر 2023 05:31

هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بموقفهم الرافض للتطبيع
هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بموقفهم الرافض للتطبيع

هاتف  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سماحة الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا، مشيداً بموقف دار الإفتاء الليبية وعموم الشعب الليبي الشقيق الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبراً أن هذا الموقف هو امتداد لمسيرة الشهيد الشيخ عمر المختار والمقاومة الليبية التي وقفت مواقف عز وإباء في مواجهة الاستعمار وما زالت تحمله جيلاً بعد جيل.

وأشاد هنية بموقف سماحة المفتي الثابت أمام كل محاولات اختراق جدار ليبيا الصلب من قبل الاحتلال الصهيوني، معتبرا أن هذا الموقف بالغ الأهمية وعميق التأثير لما يحمله الشيخ من رمزية دينية ومكانة علمية في الأوساط الرسمية وغير الرسمية.

من جانبه، عبر سماحة المفتي عن شكره وتقديره إلى الأخ المجاهد إسماعيل هنية على هذا الاتصال،  مؤكدا إجماع الشعب الليبي على القضية الفلسطينية كونها قضية دين وعقيدة، وأن نصرتها واجب شرعي لا محيد عنه، ومؤكداً شذوذ الخطوة التي قامت بها بعض الشخصيات.

 وأكد أن الشعب الليبي سيواصل المسيرة جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير الأرض المقدسة من دنس الاحتلال، وأنه سيبقى حذراً متيقظاً أمام كل محاولات اختراق هذا الإجماع الوطني والسياسي.

وعبر سماحة المفتي عن إشادته وجموع الشعب الليبي بجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصاعدة في فلسطين.

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