الاحتلال يصدر قرارا بهدم منزل الشهيد القسامي معاذ المصري

أصدر جيش الاحتلال (الإسرائيلي) قرارا بتدمير المنزل الذي يسكن فيه الشهيد القسامي معاذ المصري، والذي نفذ عملية إطلاق نار بتاريخ 7 أبريل 2023 عند مفرق الحمرا، قُتل فيها 3 مستوطنات.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق من شهر حزيران الماضي، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأخذت قياسات منزل الشهيد القسامي معاذ المصري، منفذ عملية الأغوار البطولية، وذلك تمهيداً لهدمه.

واستشهد القسامي المصري بعد أسابيع من المطاردة والفشل الصهيوني المدوي، حينما اكتشف العدو مكان تواجدهم مع بزوغ نهار يوم الخميس الرابع من أيار/ مايو 2023.

وحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدججة بالسلاح منزلاً في البلدة القديمة بمدينة القدس، واندلعت اشتباكات عنيفة خاضها المجاهدون الثلاثة معاذ المصري وحسن قطناني وإبراهيم جبرين، ليرتقوا على إثرها شهداء مقبلين غير مدبرين بعدما سطروا أروع صور العز والفخار.