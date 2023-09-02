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الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة

02 أيلول / سبتمبر 2023 08:42

الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة
الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة

رام الله – وكالة الرأي :

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام  والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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