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النصر ضيفا على الحزم فى مواجهة قوية بالدورى السعودى

02 أيلول / سبتمبر 2023 08:50

النصر ضيفا على الحزم فى مواجهة قوية بالدورى السعودى
النصر ضيفا على الحزم فى مواجهة قوية بالدورى السعودى

يحل فريق النصر السعودي بقيادة النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، ضيفا ثقيلا على نظيره الحزم، في التاسعة من مساء اليوم السبت، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك النصر في رصيده 6 نقاط تواجد من خلالهم في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما يحتل الحزم المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

ويرغب النصر في مواصلة الأداء الهجومي القوي من خلال الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هدافي الفريق، حيث يرغب العالمي خطف النقاط الكاملة لمواصلة نغمة الانتصارات للمنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، يبحث الحزم عن الانتصار الأول له بالمسابقة، وهذا لن يأتي إلا بالتحضير الجيد للمباراة والقتال العالي أمام الخصم لنيل العلامة الكاملة.

وكانت بداية النصر صعبة في دوري روشن للمحترفين بعد الهزيمتين في الجولة الأولى والثانية، ثم انتصر فى المباراة الثالثة والرابعة، حيث سجل النصر 10 أهداف وتلقى 4 أهداف في هذا الموسم.

وتمكن النصر من اكتساح نادي الشباب فى الجولة الماضية من منافسات البطولة برباعية نظيفة، حيث شهدت تلك المباراة تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير بعد أن أحرز هدفين وقام بصناعة هدف آخر.

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