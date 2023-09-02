ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام خيتافى اليوم

يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني نظيره خيتافي، في الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويرغب ريال مدريد في مواصلة انطلاقته القوية في الليجا، حيث يدخل اللقاء وهو يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

ويستعد النادي الملكي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي اللقاء بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، فكتيبة الميرينجي تستهدف النقاط الكاملة لمواصلة البقاء في القمة للمنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، يتطلع خيتافي لتصحيح المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط، ولكن هذا يحتاج منه التحضير الجيد للمباراة لخطف الفوز والعلامة الكاملة.

واقتنص ريال مدريد فوزا صعبا، من مضيفه فريق سيلتا فيجو، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين،على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإسباني "لا ليجا"، للموسم الحالي 2023 – 2024.

كما حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره فريق ألميريا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الحالي فى الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد في مواصلة انتصاراته فى الليجا، بعدما افتتح الموسم الجديد، بالفوز على مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، بثنائية نظيفة.

ويفتقد ريال مدريد لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعرض للإصابة في الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة الريال على النحو التالي ..



في حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – فران

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – نيكو باز

خط الهجوم: جونزالو جارسيا – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو – براهيم دياز