أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية منها القرنبيط

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية جزءًا مهم للحفاظ على صحة وسلامة أغشية الخلايا، كما أنها تساعد في صنع الهرمونات الهامة التي تنظم تخثر الدم، واسترخاء جدران الشرايين، والالتهابات.

وفقا لموقع " healthsite"، يجب أن يشتمل النظام الغذائي الصحي والمتوازن على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وبما أن جسم الإنسان غير قادر على إنتاج هذه العناصر، يجب الحصول عليها من خلال الأطعمة.

فيما يلي أهم أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من أحماض أوميجا 3 الدهنية :

سمك السلمون

سمك السلمون هو أحد الأطعمة التي تحتوي على معظم العناصر الغذائية من أوميجا 3، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، فهو غني بالبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والفيتامينات ب-5.

عين الجمل



فهى غنية بالمغنيسيوم وفيتامين E والنحاس، عندما يُترك الجلد، يكون الجوز مليئًا بمضادات الأكسدة.

التونة

المحتوى العالى من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونة في انخفاض كمية الكوليسترول الضار وأحماض أوميجا 6 الدهنية التي يمكن أن تتراكم في شرايين القلب.

بذور الكتان

بذور الكتان هي واحدة من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا واحدة من المصادر الأكثر شهرة للأوميجا 3، فهي مصدر كبير للكالسيوم والمنغنيز والفوسفور.

فول الصويا

الألياف والبروتين النباتي والمعادن الأخرى بما في ذلك فيتامين K والفولات والمغنيسيوم والبوتاسيوم كلها متوفرة بكثرة في فول الصويا.

البيض

يجب عليك تناول البيض يومياً إذا كنت تعاني من نقص الأحماض الدهنية أوميغا 3، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والكولين المغذي الذي يساعد على محاربة الدهون، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

القرنبيط

بالإضافة إلى كونه مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، يعد القرنبيط أيضًا مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والنياسين والمغنيسيوم.