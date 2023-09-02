ناسا: الكسوف الحلقى للشمس 2023 فى 14 أكتوبر المقبل

كشفت وكالة ناسا، أن كسوف الشمس الحلقي سيكون مرئيًا يوم السبت 14 أكتوبر 2023، والذى سيكون عبارة عن حلقة تشبه حلقة النار، وأثناء كسوف الشمس الحلقي، يظهر القمر أصغر قليلاً من الشمس، وبالتالي فهو لا يحجب القرص الشمسي بأكمله كما يحدث أثناء كسوف الشمس الكلي، ولكن بدلا من ذلك، يغطي ظل القمر معظم القرص، تاركا الحافة الخارجية، مما يؤدي إلى "حلقة النار".



ستقوم وكالة ناسا ببث مشاهد التلسكوب لكسوف الشمس الحلقي من جميع أنحاء الولايات المتحدة على قناة ناسا على اليوتيوب.



وسيتحدثون أيضًا إلى علماء الطاقة الشمسية ويدعوا الجمهور لطرح أسئلة حول الكسوف في الدردشة المباشرة باستخدام #askNASA.



الكسوف الحلقى

يذكر أن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.



أما الكسوف الحلقي فيحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لايصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتى عشرة دقيقة وثلاثين ثانية وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير ان يقطعها.